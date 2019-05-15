У львівській школі запрацює власна сонячна електростанція

До кінця наступного року біля кожної школи у Львові облаштують спортивний майданчик. Один з них, що на території школи №68, майже готовий до експлуатації. Ще один проект, який реалізовують у цій школі — це сонячна електростанція. Панелі вже встановили з південного боку на даху. За словами експертів, вони зможуть окупити себе за 6-7 років. Опісля школа щорічно зароблятиме майже 200 тис. грн.

На реалізацію обох проектів у школі №68 місто виділило майже 8 мільйонів гривень. Та якщо сонячну електростанцію облаштували тільки для потреб школи, то спортивним майданчиком зможуть користуватися усі охочі. Міський голова Львова Андрій Садовий розповідає: «Це дуже великі кошти для громади, але діти щасливі будуть. Мешканці, які тут живуть, будуть мати задоволення від часу, який вони тут проводитимуть. Можу запевнити, що в жодному місті України стільки коштів не виділяють на спортивну інфраструктуру біля шкіл. Це дуже важливо, бо це здоров’я дітей».

Загалом у місті 147 спортивних майданчиків біля навчальних закладів. Частину з них вже відремонтували, інші здадуть цьогоріч. Директорка департаменту гуманітарної політики Галина Слічна розповідає про роботи: «В місті облаштовують 28 спортивних майданчиків. Вже є завершені роботи за попередні два роки на 8 майданчиках, а в цьому році вже завершено роботи на 2 спортивних майданчиках».

Дирекція задоволена результатом, а ще більше — сонячними панелями. Адже фасад школи потребує капітального ремонту. Гроші для цього якраз і має заробити сонячна електростанція.

«Оскільки весь світ переходить на відновлювальні джерела енергетики, відповідно, і ми таку річ робимо. Сонячна електростанція — дуже-дуже потрібна річ, оскільки школа збудована ще у 1961 році. І ви бачите, що ще багато речей потрібно зробити. Зокрема, перше гроші вкласти в енергозбереження. Тобто ті самі вікна, утеплення фасаду і так далі», — пояснює директор школи №68 Павло Гнус.

Також біля школи №68 капітально відремонтують огорожу за 500 тис. грн. Загалом цього року на освіту місто виділило майже третину бюджету — понад 173 млн грн. Школи з цієї суми отримають 84 млн грн.