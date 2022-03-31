У п’ятницю, 1 квітня, о 12:30 у ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка (на вулиці Черемшини) висаджуватимуть клепарівські черехи. Планують висадити 10 саджанців. Долучитися до процесу зможуть усі бажаючі, повідомляє Львівська міська рада.

«Ми довго думали, чи посадити наші клепарівські черехи тихенько, бо воно не на часі, чи все-таки написати про це? Вирішили написати й запросити всіх охочих. Бо це наша спадщина, наша культура, і це те, з чим ми працюємо», – написала у Facebook одна з ініціаторок висадження дерев, відома кулінарна блогерка та дослідниця галицької кухні Маріанна Душар.

Клепарівську череху вперше описав Йоґан Крафт (фото з блогу Пані Стефи)

Клепарівська череха – сорт вишні, виведений у Клепарові. Цей сорт славився великими розмірами та смаком. Ще у 1555 році у Львові було видано указ, який зобов'язував оберігати дерева і заохочував до їх культивування. Клепарівські черехи були дуже популярними далеко за межами Львова до початку 20 століття. У 1930-х роках вирощування черехи було занедбано і, ймовірно, цей сорт тут зник.

В 2021 році група активістів розпочала ініціативу із повернення клепарівських черех до Львова. В польському розпліднику було придбано 10 сертифікованих саджанців черехи, які і будуть висаджені.