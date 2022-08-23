Спершу стан елементів вівтаря дослідять, щоб окреслити наступні реставраційні роботи

У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові реставратори почали наступний етап реставрації. Цього разу відновлять головний вівтар, а також стіни та оздоби цієї частини церкви. 26-метровий вівтар вже демонтували і замінили банером із аналогічним зображенням.

«З радістю повідомляємо, що розпочався черговий етап рятувальних робіт у церкві Петра і Павла у Львові. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, ми раді, що разом із львівськими фахівцями ми можемо й надалі працювати над збереженням цінної культурної спадщини», – повідомили 21 серпня на сторінці інституту Polonika.

Головний вівтар храму (колишнього костелу єзуїтів) був збудований скульптором Себастіяном Фесінґером у 1744-1747 роках, у 1836 році реконструйований. Він мурований, виконаний у формі монументальної едикули із зображенням «всевидячого ока» у фронтоні та оздоблений мармуром з позолоченими орнаментами та скульптурами. Між чотирма колонами стоять фігури чотирьох засновників та покровителів ордену єзуїтів – св. Станіслава Костки, св. Ігнатія Лойоли, св. Франциска Ксаверія та св. Алоїза Ґонзаґи. В центрі – велике полотно «Розп’яття з пристоячими».

Висота вівтарної частини - 26 м (фото Інституту Polonika)

«Цього року розпочато перший етап науково-реставраційних робіт. Після демонтажу декоративних елементів та різьби можна буде визначити стан збереження всього вівтаря та провести ґрунтовне дослідження. Буде розроблено детальний реставраційний проект із зазначенням методів і засобів відновлення. На найбільш загрозливих та пошкоджених елементах вівтаря будуть проведені відновлювані роботи», – пояснили в інституті Polonika.

Настоятель церкви о. Тарас Михальчук розповів ZAXID.NET, що йде мова про реставрацію не лише самого вівтаря, а загалом всієї вівтарної частини храму – стін святилища зі всіма скульптурами від найдрібніших до найбільших частин. Площа вівтарної частини – 300 м2 на висоту 26 м.

«За нашими домовленостями, після відновлення склепіння була запланована реставрація святилища. Але через війну ми змінили графіки. Ціле літо витратили тільки на монтаж риштування. Відповідно до того, наскільки нам вдасться залучити фахівців, будемо проводити роботи. Сподіваємося, за два роки закінчити цю частину реставрації», – пояснив ZAXID.NET о. Тарас Михальчук.

Демонтований вівтар тимчасово замінить банер з відтворенням вівтарного образу розп'яття (фото Інституту Polonika)

Як і попередні, роботи проводять українські і польські реставратори у співфінансуванні. Бенефіціаром гранту та проведенням роботи є Асоціація охорони культурної спадщини «КОН-ТАКТ». Храм оплачує оренду риштувань. Роботою команди керує Павел Болінський з Академії мистецтв у Кракові.

Нагадаємо, у 2015-2021 роках у гарнізонному храмі відреставрували фрески Франца Екштайна на склепінні нави та відновили фасад зі скульптурами. Цим займалася група польських і українських реставраторів. Роботу профінансували Міністерство культури та національної спадщини Польщі, Інститут «Полоніка» та благодійники. Костел єзуїтів (1630 р.) є першим в Україні бароковим храмом. Останні збережені у ньому розписи виконав у XVIII ст. Франц Екштайн. Загалом у храмі є вісім вівтарів, усі бічні вже відреставровані в попередні роки.