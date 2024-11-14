Володимир Красьоха очолив Львівський госпіталь ветеранів війн та репресованих, що у Винниках

Виконувачем обов’язків генерального директора КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» призначили хірурга з Вознесенська Володимира Красьоху. Попередній керівник госпіталю Максим Прикупенко залишиться працювати на посаді заступника.

Як розповіли у Львівській облраді, у четвер, 14 листопада, колективу лікарні озвучили наказ і представили нового керівника.

В.о. голови Львівської облради Юрій Холод подякував попередньому керівнику Максиму Прикупенку за роботу й окреслив основні завдання щодо розвитку та покращення медичних послуг у військовому госпіталі.

«Лікарня має добре розташування і ми хочемо, щоб новий керівник продовжив ті добрі справи, які уже реалізовано та підсилив ті напрямки, які потребує установа та її пацієнти», – сказав Юрій Холод.

Представлення нового керівника Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих (фото ЛОР)

Зі свого боку Красьоха Володимир зазначив, що розраховує на добру співпрацю, порозуміння з колективом та пообіцяв розвивати госпіталь.

Володимир Красьоха родом з Миколаївщини, впродовж останніх дев’яти років керував багатопрофільною лікарнею у місті Вознесенську, яка обслуговувала близько 200 тис. мешканців регіону. За фахом Володимир Красьоха – лікар-хірург. Максим Прикупенко, який очолював госпіталь понад шість років, залишиться працювати у закладі на посаді заступника директора.