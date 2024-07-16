Максим Прикупенко очолює госпіталь у Винниках з 2019 року

Генеральний директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи Максим Прикупенко подав декларації про доходи за 2022 і 2023 рік. Документи оприлюднені в реєстрі декларацій НАЗК.

Максим Прикупенко разом із дружиною Оленою Прикупенко мають квартиру площею 108,4 м2 у Львові із 2015 року. Її задекларована вартість на момент набуття права власності – 814 тис. грн.

У 2022 році Олена Прикупенко придбала ще одну квартиру у Львові – площею 62,3 м2 і вартістю 746 тис. грн. Максим Прикупенко у 2022 році придбав гараж у Львові за 31,6 тис. грн. Водночас доходи сім’ї від 2020 року, про що свідчать декларації за попередні роки, суттєво не зросли.

У 2023 році Олена Прикупенко також поміняла автомобіль. В декларації Максима Прикупенка за 2022 рік зазначено, що його дружина їздила на машині Honda HR-V 2016 року випуску. У серпні 2023 року вона придбала за 400 тис. грн позашляховик Acura RDX 2020 року випуску. У вересні вона продала свою Honda за 608 тис. грн.

Максим Прикупенко продовжує їздити на автомобілі Ford Fusion 2018 року випуску за 401 тис. грн.

У 2022 році Максим Прикупенко заробив 421 тис. грн на посаді гендиректора госпіталю у Винниках. Готівкою він зберігав 550 тис. грн, 25 тис. доларів і 5 тис. євро. На банківських рахунках – 51 тис. грн, 1146 доларів і 185 євро.

Олена Прикупенко, яка працює гінекологинею у залізничній лікарні, заробила у 2022 році 196 тис. грн, ще майже 5 тис. грн вона заробила за сумісництвом – у Львівському національному медичному університеті. Готівки Олена Прикупенко не мала, а на банківських рахунках зберігала 25 тис. грн і 2 євро.

У 2023 році Максим Прикупенко зберігав таку ж кількість готівки у різних валютах, а на банківських рахунках – 31,5 тис. грн, 730 доларів і 943 євро. Водночас заощадження Олени Прикупенко у 2023 році зросли: вона показала 250 тис. грн готівкою і 127 тис. грн на банківських рахунках.

У 2023 році зросли і доходи сім’ї Прикупенків. Максим Прикупенко заробив на основному місці роботи і за сумісництвом 475 тис. грн, а його дружина – 437 тис. грн, із них 101 тис. – за сумісництвом у винниківському госпіталі.

Додамо, що у 2023 році Олена Прикупенко також подала декларацію про доходи, оскільки є членкинею лікарсько-консультативної комісії в університетській лікарні медичного університету.

Максим Прикупенко очолює госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи у Винниках із 2019 року.