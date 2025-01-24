«Зона інтересу», що отримав дві премії «Оскар» , відкриє програму

У Львові у Jam Factory Art Center розпочинаються щотижневі покази, до яких увійдуть нові фільми, стара світова класика та перлини українського кіно. Особливістю кінопрограми є не лише підбір культових стрічок через нову оптику на українську та світову кіноспадщину, а й обговорення та презентація кожного з фільмів. Для цього артцентр планує запрошувати авторів фільмів, а також кінокритиків та кінознавців.

«Задум щодо демонстрації кіно в Jam Factory Art Center був від самого початку створення інституції. Ми врахували це при плануванні програм та просторів. І ось після більш ніж року повноцінної роботи артцентру поряд із виставковою, театральною та музичною програмою запускаємо кінопокази важливих українських та закордонних фільмів, щоб розширювати знання про них, формувати запит на якісне кіно, заохочувати до діалогу», – розповідає програмно-виконавча директорка артцентру Божена Пеленська.

Кураторкою кінопоказів є Дарія Бадьйор, журналістка, критикиня, співкураторка кінофестивалю «Київський тиждень критики», членкиня Європейської кіноакадемії та підготовчого комітету Європейської премії для преси.

«Кінопрограма Jam Factory Art Center у 2025 році – це розмова про світ довкола, про нас у ньому та про те, як працює кіно», – коментує Дарія Бадьйор.

У співпраці з українськими кінематографістами, дистриб’юторами та кінофестивалями сформують кілька програм. Дарія Бадьйор розповідає про вибір фільмів:

«У програмі “Культова класика” ми показуватимемо старе улюблене (або ні) кіно, а також поговоримо про те, як змінились наші погляди на нього, як змінився світ кіно і поза ним.

“Нова класика” збере свіжіші фільми, які ви могли бачити не так давно, але розмову про яких хотілося б продовжити.

“Українські скарби” – програма, складена з українських стрічок періоду Незалежності, – почнемо з останнього десятиліття, періоду новітнього розквіту нашого кінематографа».

Покази фільмів будуть проходити щоп’ятниці в залі «Авдиторія» і транслюватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Починають кінопрограму із показу фільму «Зона інтересу», що отримав дві премії «Оскар» у 2024 році: в номінаціях «найкращий міжнародний фільм» та «найкращий звук». Світова премʼєра відбулася на Каннському кінофестивалі 2023. Там фільм отримав Ґран-прі, приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ), Премію за саундтрек і CST Artist-Technician Award.

У лютому можна буде переглянути та обговорити такі кінострічки, як «Фрагменти льоду», «Портрет дівчини у вогні», «Все палає», «Варта1. Львів. Україна» та «Вокс люкс».

Деталі на сайті Jam Factory Art Center.