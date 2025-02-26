Студенти навчатимуться в умовах, максимально наближених до справжніх

У Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти обладнали найсучасніший симуляційний центр в Україні. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький. У ньому студенти відпрацьовуватимуть навички на інноваційних манекенах в умовах, максимально наближених до реальності: в операційній, лабораторіях акушерського моделювання, тренінгово-ресурсному центрі.

Шестеро викладачів коледжу пройшли навчання у Варшаві.

У 2024 році на розвиток коледжу та закупівлю медобладнання з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень. Ще понад 8 мільйонів спрямували на закупівлю аудіовізуального комплексу для симуляційного центру. 7 мільйонів витрат коледж профінансував самостійно.

«Разом із міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком домовилися, що Львівщина стане першою областю, де запрацює лікарня медсестринського догляду. Починаємо шукати місце для такого медзакладу. Дуже розраховуємо на професіоналізм та колосальний досвід коледжу», – зазначив Максим Козицький.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

У коледжі підготували вже понад 4 тисячі медсестер, близько тисячі фармацевтів, а також підвищили кваліфікацію близько 150 тисяч молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та медсестер-бакалаврів.