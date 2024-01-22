Виставка є результатом ґрунтовного дослідження незалежних українських музичних ініціатив

У Львівському муніципальному мистецькому центрі триває виставка «Вільна музика: українські низові ініціативи від 1980-х до 2020-х».

Виставка виникла у результаті ґрунтовного дослідження незалежних українських музичних ініціатив. В межах виставки автори пропонують розглянути історію незалежної музики через призму спільнот, низових ініціатив та дослідити, як музика впливала на громадянське суспільство, віддзеркалювала та супроводжувала суспільні зміни та настрої.

Виставку можна відвідати до кінця лютого 2024 року (фото ЛММЦ)

Куратори – Назар Шешуряк (Амнезія) та Олена Погонченкова (Bubblegum zine). Дизайн та архітектура експозиції – Лєра Гуєвська та Олександр Бурлака. Авторка ідеї проекту – Ляна Мицько.

«Неестрадну українську музику звично називати культурним андеграундом – хоча це справжня вібруюча мембрана незалежності нашої країни. Ми поєднали у Муніципальному мистецькому центрі чудових дослідників, небайдужих до музики дизайнерів та архітекторів, щоб побудувати хронологію нашої музичної історії та сьогодення», – розповіла Ляна Мицько.

«Теми та проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні, не виникли вчора, а були актуальними й для попередніх поколінь, тільки втілювалися в артефактах інших часів. Добірку артефактів й цайтґайстів – від аналога до діджиталу, від паперових колажів до видруків на 3D-прінтері, від саморобних афіш до технологій із залученням ШІ – шукайте на “Вільній музиці”», – вважає Олена Погонченкова, кураторка та дослідниця проекту «Вільна музика».

Відвідувачі зможуть «повзаємодіяти» з деякими експонатами (фото ЛММЦ)

Протягом всієї виставки проходитиме збір коштів для організації Musicians Defend Ukraine – благодійного фонду підтримки діячів української музичної індустрії, які зараз на фронті. Цю частину виставки представляє щемкий експонат – гітара Андрія Жолоба, гітариста групи «Бетон». Вона мовчить, бо чекає його з війни, де він виконує роль бойового медика.

«Ми прагнемо показати, що винятковий сплеск культури, який ми бачимо зараз, виник не на порожньому місці. Сучасні молоді музиканти продовжують культурну тяглість від попередніх поколінь – тож подивімося, звідки ростуть ноги, руки й голоси нового Українського Ренесансу», – говорить Назар Шешуряк, куратор та дослідник проекту «Вільна музика».

Виставку можна відвідати до кінця лютого 2024 року. Відвідувачі зможуть «повзаємодіяти» з деякими експонатами виставки, відкрити для себе нові яскраві імена української музики, а також долучитися до низки освітніх подій у рамках програми (лекції та кураторські екскурсії). Їх докладну програму можна побачити на сторінці центру у Facebook.

Проект «Вільна музика: українські низові ініціативи від 1980-х до 2020-х» реалізуовано за підтримки Стабілізаційного фонду освіти та культури Goethe-Institut Ukraine.