У львівському музеї «Тюрма на Лонцького» знайшли близько сотні єврейських надгробків

У внутрішньому дворику музею «Тюрма на Лонцького» знайшли майже сотню єврейських надгробків – мацев. Надгробки знайшли під час розкопок, які ведуть археологи ексгумаційного центру «Доля».

«Зараз ми бачимо, що картина, яка дійсно шокує, вона показує нелюдське обличчя комуністичного тоталітарного режиму. Ми мали інформацію, ми підозрювали, що знайдемо тут надгробки з кладовищ, але ми собі не могли уявити саме таку картину, що все подвір'я буде встелене надгробками», – розповів директор ЛКП «Доля» Святослав Шеремета.

Шеремета також наголосив, що це не кладовище, а двір тюрми, який у 50-х роках XX століття представники радянського тоталітарного режиму встелили плитами зруйнованого Янівського кладовища. Можливо, виявлять надгробки із інших львівських цвинтарів.

Як стверджують історики-краєзнавці, не виключено, що крім єврейських мацев під час розкопок можуть виявити також надгробки з християнських поховань і, зокрема, з меморіалу Галицької армії на Янівському кладовищі. Невиключено, що під час розкопок можуть натрапити і на людські останки.