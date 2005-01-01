У львівському музеї відбудеться безкоштовний показ фільму про Олега Сенцова

Робота над фільмом розпочалася в липні 2014 року – за кілька місяців після арешту Олега Сенцова

У середу, 28 березня, у музеї «Територія терору» відбудеться показ документального фільму «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова», знятого режисером Аскольдом Куровим. Як повідомила прес-служба Львівської міськради, безкоштовний показ стрічки розпочнеться о 18:00.

Фільм присвячений розслідуванню кримінальної справи проти українського режисера Олега Сенцова, якого арештувала ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Відправною точкою сюжету є арешт Сенцова у травні 2014 року.

Робота над кінострічкою розпочалася в липні 2014 року. Аскольд Куров знімав у Москві попередні засідання суду та сцени за участю сестри Олега Сенцова Наталії, а український режисер Андрій Литвиненко знімав епізоди за участю друзів Олега й учасників «Автомайдану» в Україні. Світова прем'єра фільму «Процес» відбулася ще у лютому 2017 року на Берлінському кінофестивалі.

За детальною інформацією щодо показу стрічки у музеї «Територія терору» звертайтесь за телефоном 0967835096.

Нагадаємо, Олег Сенцов був засуджений у Росії за сфабрикованими звинуваченнями до 20 років колонії суворого режиму. Його звинувачують у створенні терористичної організації на території анексованого Криму. У жовтні 2017 року його доставили в місто Лабитнангі (місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, що розташоване за Північним полярним колом).

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Сенцова політв'язнем. Світова спільнота, в тому числі видатні діячі кінематографу, постійно закликають Кремль до звільнення українського кінорежисера Сенцова.