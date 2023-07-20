Загалом у лікарні маленька пацієнтка пробула три тижні

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом (НЕК). Дівчинка з Новояворівська потрапила на операційний стіл з вагою всього 1,4 кг.

Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг в одному із пологових Львова. Уже на п’ятий день після появи на світ «швидка» привезла дитину до львівського «Охматдиту». Лікарі діагностували у неї абсцес печінки і некротизуючий ентероколіт, небезпечне для життя захворювання, що характеризується важким запаленням та некрозом кишківника. На щастя, немовля вчасно госпіталізували до лікарні, і захворювання кишківника виявили на початковій стадії, повідомили у лікарні.

Маленька Вікторія з мамою

Дитину в цей же день прооперували. До складу операційної бригади увійшли досвідчені дитячі хірурги: медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований, завідувач хірургічного відділення Роман Стеник, завідувач оперблоку Олег Содома та завідувачка відділення анестезіології та постінтесивної терапії Галина Заремба і дитячий анестезіолог Анжеліка Павлічук.

«Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані. Абсцес печінки спровокував сеспис організму. Весь організм страждав через мішечок з гноєм у ділянці печінки. Під час оперативного втручання ми забрали вогнище інфекції, промили, здренували, і дитина вижила. Це дуже важка патологія, коли уражається печінка. До того, ж маля мало дуже малу вагу», – каже Богдан Мальований.

Операція тривала 2,5 години. Післяопераційний період також був нелегким: дитина перебувала ШВЛ. Та за кілька днів лікарям вдалося стабілізувати стан немовляти. Загалом у лікарні маленька пацієнтка пробула три тижні. І її вже виписали з лікарні додому.