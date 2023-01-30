Щороку тут планують виходжувати близько 250 малят, серед яких і глибоко недоношених дітей

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» після реконструкції запрацював центр виходжування новонароджених і недоношених, в якому надаватимуть консультативно-діагностичну та лікувальну допомогу новонародженим дітям від 0 до 28 днів. На реконструкцію Центру витратили 2 млн грн, повідомили в лікарні.

Щороку тут планують виходжувати близько 250 маленьких пацієнтів, серед яких і глибоко недоношених дітей, а також тих, які потребують спеціального догляду після лікування у реанімації, після важких реконструктивних операцій та тих, які поступили до лікарні у важкому стані.

Згодом пацієнтів Центру при необхідності скеровуватимуть на реабілітацію в спеціалізовані підрозділи клініки «Охматдит».

Реалізацію проекту здійснено за фінансової підтримки благодійної організації CNEWA та сприяння Українського католицького університету. За ці кошти вдалося реконструювати приміщення, придбати нові медичні меблі та обладнання. А Червоний хрест України посприяв у придбанні обладнання та засобів для дотримання санепідрежим у Центрі. Загалом на реконструкцію і обладнання Центру витратили 2 млн грн.