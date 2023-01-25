Компанія Uber передала три мільйони доларів на автомобілі екстреної медичної допомоги для України, повідомило в середу, 25 січня, Міністерство охорони здоров’я.

«У грудні 2022-го фандрейзингова платформа United24&Uber запустила фандрейзинг Keep Ukraine Moving на реанімобілі. Сума збору та внесок, яку зробила сама компанія, сягнула 1 500 000 $. Під час своєї поїздки в Київ минулого тижня CEO Uber Дара Хосровшахі оголосив про новий внесок на швидкі, ще 1 500 000 $. Тож загальний внесок Uber на машини швидкої допомоги через UNITED24 становив 3 000 000 доларів», – сказано в повідомленні.

Крім того, як нагадали у міністерстві, МОЗ у співпраці з Uber втілили ініціативу – безкоштовні поїздки Uber до та з лікарень по всій Україні. У межах цієї ініціативи вже понад 3000 лікарів із 300 медзакладів 14 українських міст скористалися промокодами на поїздки від Uber.