Уже понад 3000 лікарів скористалися безоплатними поїздками Uber

Відомий перевізник Uber вирішив підтримати українських лікарів та запустив тримісячну ініціативу, в рамках якої поїздки лікарів на роботу та з роботи будуть безоплатними, повідомило 20 грудня МОЗ України.

У відомстві кажуть, що така ініціатива є дуже доречною, бо зараз трапляються проблеми з громадським транспортом, а для лікарів – це той випадок, коли не поїхати на роботу просто неможливо.

«Працівники більш як 300 медичних закладів можуть безоплатно дістатися до роботи чи з неї, використовуючи промокоди. Один промокод дає можливість скористатися безоплатними поїздками до 30 разів на місяць», – кажуть у МОЗ.

Наразі ініціативою охоплено 14 українських міст, де працює сервіс, серед яких: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Житомир, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Ужгород, Чернівці, Рівне та Кропивницький.

Станом на 20 грудня вже понад 3000 лікарів скористалися безоплатними поїздками Uber.