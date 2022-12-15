У всіх небезпечних регіоних медакам передадуть 3000 таких бронежилетів

Львівський оборонний кластер виготовив спеціалізовані бронежилети для захисту медиків в тих областях, де ведуться бойові дії. Наразі бронежилети отримали медики Донеччини та Харківщини. Загалом за проектом медики з небезпечних регіонів отримають 3 тисячі спеціалізованих бронежилетів.

Медики Донеччини отримали сотню бронежилетів. Про це у четвер, 15 грудня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Раніше такі ж бронежилети отримали лікарі з Харківщини та київського «Охматдиту» для евакуації важкохворих дітей з прифронтових районів. Попереду – Запорізька та Миколаївська області.

Спеціалізовані бронежилети для медиків мають вагу 4 кг, захищають спину і груди надвисокомолекулярним балістичним поліетиленом від уламків скла, бетону, снарядів та пістолетних куль. Такі бронежилети мають кишеню для обладнання та позначені розпізнавальними знаками медиків.

«За статистикою основним типом загрози для медиків швидкої допомоги, які працюють на лінії фронту, є уламки скла, бетону, снарядів. Медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів, а також відповідає усім натівським стандартам», – пояснили в Львівському оборонному кластері.

Характеристина спеціального бронежилета для медиків

Проект ініціював Львівський оборонний кластер та Харківський завод засобів індивідуального захисту за підтримки спонсорів. Загалом Львівський оборонний кластер планує передати 3000 таких бронежилетів для медиків по всій Україні, що працюють у прифронтових областях.

Львівський оборонний кластер – це об’єднання волонтерів, підприємців та експертів з усієї країни, зокрема Харківського заводу засобів індивідуального захисту, яке від початку війни координує виробництво бронежилетів та безкоштовно передає їх до Сил оборони України. ЛОК визначений Міністерством оборони України основним координатором волонтерського руху з виготовлення бронежилетів.