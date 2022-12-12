Українські медики прибули до Польщі на навчання з повітряної евакуації поранених із зони бойових дій. Навчання відбуватиметься за стандартами Європейського Союзу.

Як повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра, тренування українських лікарів розпочались із 12 грудня.

«У межах ініціативи перших леді Польщі та України група українських лікарів прибула до Польщі і завтра розпочинає тренування повітряної евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій», – написав він у Twitter.

Він додав, що згодом на навчання у Польщу приїде ще кілька груп українських медиків на навчання з повітряної евакуації.

У Бюро нацбезпеки Польщі уточнили, що навчання першої групи українських лікарів відбуватиметься у польській медичній авіарятувальній базі у Варшаві.

Крім цього, у січні 2023 року українські медики вчитимуться у Польщі лікувати постраждалих із важкими опіками.