Зимове спорядження куплять для бійців бригади імені Пшеслава Ланцкоронського, яка створюється в Україні

У Польщі запустили кампанію зі збору коштів на закупівлю зимового спорядження для бійців бронетанкової бригади імені Пшеслава Ланцкоронського, яка створюється в Україні. Про це повідомляє «Польське радіо».

Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.

Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжеґожем Крихов'яком.

Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.

Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка. До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення РФ передає в Україну медичну допомогу.

Зауважимо, що раніше в Міністерстві оборони України запевнили, що зимової форми достатньо. Як повідомили у відомстві, склади Міноборони організаційно спроможні в повному обсязі забезпечити весь особовий склад військових частин зимовою формою одягу. Однак, разом з тим, іноді можуть виникати складності логістичного характеру – не завжди у встановлені терміни вдається її довезти на окремі ділянки фронту.