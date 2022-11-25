У Міноборони розповіли про ситуацію із зимовою формою для бійців ЗСУ

Міністерство оборони вже передало Збройним силам України достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє «Укрінформ».

Зокрема, за тиждень від 17 до 23 листопада Міноборони передало на потреби ЗСУ 42 тис. пар зимового взуття, а також майже 10 тис. бронежилетів і близько 9 тис. шоломів.

Крім того, як поінформувала Маляр, на облік прийнято 63 тис. одиниць зимових курток. Також до ЗСУ надійшло: 32 тис. зимових шапок, майже 40 тис. курток костюма утеплювача («фліска»), 190 тис. комплектів натільної демісезонної та зимової білизни, понад 24 тис. комплектів польових костюмів.

Щодо засобів індивідуального бронезахисту, то, за словами Маляр, сформований і утримується стабільний резерв: 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів.

«Ситуація із забезпеченням підрозділів постійно моніториться. Якщо надходять сигнали про відсутність, на них оперативно реагують», – запевнила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових.