Українські воїни отримають від Німеччини 100 тис. комплектів зимової форми

Уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги Україні в розмірі 11 мільйонів євро. Це допоможе українському війську підготуватися до зими. Інформацію про це в неділю, 9 жовтня, опублікував Spiegel з посиланням на власні джерела.

Йдеться про 100 тисяч одиниць зимової форми і 100 командних наметів з опаленням. Також пакет допомоги включатиме сотні електрогенераторів, інше обладнання та комплексні сухі пайки.

В публікації зазначається, що Берлін таким чином відреагував на прохання української влади, яка просила допомогти з підготовкою військових до зими. В матеріалі йдеться, що цей пакет допомоги Німеччина хоче доставити якнайшвидше.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звертався до генсека НАТО Єнса Столтенберга і повідомляв, що Україна потребує 200 тис. комплектів зимової форми.

Окрім Німеччини, українським воїнам допоможуть підготуватися до зими й інші країни: зокрема, Данія, Бельгія і Литва.