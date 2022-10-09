Німеччина виділила 11 млн євро на підготовку ЗСУ до зими
В «зимовий» пакет від Німеччини увійде форма, намети й електрогенератори
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Уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги Україні в розмірі 11 мільйонів євро. Це допоможе українському війську підготуватися до зими. Інформацію про це в неділю, 9 жовтня, опублікував Spiegel з посиланням на власні джерела.
Йдеться про 100 тисяч одиниць зимової форми і 100 командних наметів з опаленням. Також пакет допомоги включатиме сотні електрогенераторів, інше обладнання та комплексні сухі пайки.
В публікації зазначається, що Берлін таким чином відреагував на прохання української влади, яка просила допомогти з підготовкою військових до зими. В матеріалі йдеться, що цей пакет допомоги Німеччина хоче доставити якнайшвидше.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звертався до генсека НАТО Єнса Столтенберга і повідомляв, що Україна потребує 200 тис. комплектів зимової форми.
Окрім Німеччини, українським воїнам допоможуть підготуватися до зими й інші країни: зокрема, Данія, Бельгія і Литва.
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