Самохідна артилерійська установка Zuzana-2

Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2, щоб «відзначити 70-річчя Владіміра Путіна». Про це у неділю, 9 жовтня, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

«До його 70-річчя ми передали агресору Путіну ще один подарунок. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 вже в Україні (а буде ще більше)», – написав він у Twitter.

Він анонсував, що Словаччина передасть Силам оборони України «ще багато» обладнання.

На початку червня міністр оборони Словацької Республіки заявив, що Словаччина підписала з українською стороною контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana-2 для протидії агресії з боку Росії.

13 серпня Словаччина передала Україні перші чотири гаубиці Zuzana 2.

У жовтні стало відомо, що Німеччина, Данія та Норвегія закуплятьдля України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва загальною вартістю 92 мільйони євро. Києву цю зброю поставлять вже наступного року.

Виробництво САУ Zuzana у Словаччині було налагоджено в 1990-х роках. Zuzana-2 є модернізованою версією цих САУ, а Словаччина почала планомірно замінювати свої старі машини на нові минулого року. САУ Zuzana-2 здатні вистрілювати шість снарядів за хвилину на відстань до 40 кілометрів.