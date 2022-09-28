Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про надання зимової форми для ЗСУ

Литва передасть Україні зимову форму приблизно на 2 мільйони євро. Загалом цього вистачить на 25 тисяч українських військових, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Міністр вважає, що антизахідна риторика та ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна є спробою утримати країни Заходу від підтримки України. Проте Анушаускас запевняє, що підтримка Литви залишиться значною.

За його словами, які цитує Delfi, вже зараз сума допомоги від Литви озброєнням та іншою військовою технікою становить приблизно 209 млн євро. Зокрема Литва передала гаубиці калібру 105 мм та бронетехніку М113, а також екіпірувала вже 500 українських військовослужбовців.

Загалом Литва, де проживає менше ніж 2,8 млн людей, надала Україні переносні системи ППО Stinger, протитанкові засоби, бронежилети й каски, міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори.

Також Литва надала безпілотники, антидронові засоби, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки та позашляховики, а ще безпілотник Bayraktar TB2 із боєприпасами, на який литовці збирали гроші.