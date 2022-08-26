Федеральна рада міністрів Бельгії за запитом міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, яка у 2021 році їздила до окупованого Росією Криму, вирішила виділити Збройним Силам України нелетальну допомогу в розмірі восьми мільйонів євро, пише «Європейська правда» з посиланням на заяву міністерки.

Нелетальна допомога надійде через трастовий фонд НАТО й охопить засоби надання першої допомоги, зимовий одяг і, за потреби, інше обладнання, як-от прилади нічного бачення та лікарські засоби.

Ця допомога є результатом рішення глав держав і урядів НАТО на саміті в Мадриді в червні. Тоді деякі країни, зокрема й Бельгія, погодилися здійснити добровільні внески на допомогу Україні.

«Наша країна висловлює солідарність з українським народом і продовжить підтримувати його суверенітет усіма можливими шляхами», – наголосила очільниця бельгійського МЗС у Twitter.

Трастовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО було створено у 2016 році після анексії Росією Криму для посилення підтримки Альянсом України як країни-партнера й перспективного члена.

В липні стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду міністра закордонних справ. З відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через «Чонгар», чи через Росію.