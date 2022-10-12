Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у середу, 12 жовтня, оголосила про виділення нової військової допомоги Україні. Йдеться про пакет допомоги на 47 млн доларів, зокрема, до нього включено 500 тисяч одиниць зимового одягу для українських військових.

«Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у зимовому одязі й бою. І ми передамо цей одяг у найближчі тижні», – зазначила Ананд, повідомила канадська телерадіокомпанія CBC.

Також в пакет включено військове обладнання на 15,2 млн доларів. Передусім йдеться про артилерійські снаряди. Також 2 млн доларів передбачено на забезпечення супутникового зв'язку.

Зазначимо, що наприкінці літа міністр оборони Олексій Резніков звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб ЗСУ, зокрема зимову форму для 200 тис. військових. На заклик вже відгукнулися Данія, Литва, Німеччина та ще кілька членів Альянсу.