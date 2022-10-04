Президент США Джозеф Байден у вівторок, 4 жовтня, провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої оголосив про виділення Україні військової допомоги в розмірі 625 млн доларів.

«Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Цей пакет військової допомоги включає додаткову зброю та обладнання, включаючи установки HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку.

Також президент США заявив, що США ніколи не визнають нібито анексію Росією українських територій, а також підтвердив готовність Вашингтону стягувати серйозні витрати з будь-якої особи, організації чи країни, які підтримують цю анексію.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Ярич повідомив, що Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на 625 млн доларів. Він включатиме:

- 4 установки HIMARS та боєприпаси;

- 16 155-мм гаубиць (M777);

- 16 105-мм гаубиць;

- 200 машин MRAP MaxxPro;

- 75000 155-мм снарядів;

- 500 високоточних 155-мм снарядів;

- 1000 155-мм снарядів RAAMS;

- 30000 120-мм мін;

- 200000 набоїв для стрілецької зброї;

- обладнання для встановлення перешкод;

- міни Claymore;

- інше обладнання.

Як інформував ZAXID.NET, про попередній пакет військової допомоги Україні США оголосили 28 вересня — він містив додаткові 18 установок HIMARS та боєприпаси до них і низку іншого озброєння на загальну суму 1,1 млрд доларів.

Окрім того, Конгрес США 30 вересня остаточно схвалив законопроєкт про тимчасові витрати, який передбачає 12,3 мільярда доларів нової допомоги Україні. Йдеться зокрема про 3 млрд військової підтримки та 4,5 млрд економічної допомоги для уряду.