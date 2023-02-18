20 лютого українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні

У Львівському органному залі 20 лютого звучатиме Реквієм для хору та органа Ференца Ліста до Дня памʼяті героїв Небесної сотні та роковин початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.



Щороку 20 лютого українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні – загиблих протестувальників Революції Гідності, що стали й назавжди залишаться символом свободи та нескореності для багатьох поколінь.



20 лютого 2014 року, день, що відомий також під назвою «Кривавий четвер», забрав найбільше життів активістів Євромайдану, і закарбувався у пам’яті як найбільше потрясіння того часу.



Невдовзі анексія Криму та окупація Донбасу ознаменували початок російсько-української війни. Так не лише в серцях патріотів, але й на мапі України з’явилися глибокі рани, які дехто вперто не хотів помічати. Допоки наш світ не сколихнуло ще більше лихо.



Фатальний лютий знову змінив життя українців 2022 року. Цього разу в Україну ввірвалась повномасштабна війна. Початок збройної агресії Росії у 2014 році та річниця з початку повномасштабного наступу – особливий привід вшанувати усіх загиблих у цій війні: військових і цивільних.



21 лютого 2014 року Майдан прощався з полеглими під звуки пісні «Пливе кача», що стала реквіємом за Небесною Сотнею. У пам’ять про них цьогоріч у Львівському органному залі так само звучатиме реквієм, причому, унікальний.



Реквієм – це масштабний музичний твір на традиційний латинський текст заупокійної меси, зазвичай написаний для ансамблю солістів та хору в супроводі оркестру. Угорський композитор Ференц Ліст, який прекрасно володів органом, створив реквієм для чоловічого хору в супроводі цього інструменту, надавши жанру абсолютно нових відтінків. На відміну від більш відомих зразків цього жанру (реквієми Моцарта, Верді, Дворжака та інших), цикл Ліста спирається на традиції ренесансної доби (творчість композиторів Орландо ді Лассо, Джованні П'єрлуїджі да Палестріни). Музична мова твору складна і не типова навіть для епохи романтизму, у якій творив Ліст. Можна стверджувати, що ця музика значно випередила свій час, і в цьому її виняткова цінність.



Реквієм Ференца Ліста нечасто звучить у концертних залах насамперед через незвичайний виконавський склад.



20 лютого у Львівському органному залі органістка Світлана Позднишева та Львівський муніципальний хор «Гомін» під керівництвом Максима Шпинди виконають цей унікальний твір, щоб вшанувати пам’ять Небесної сотні та жертв війни особливим чином. Глибока, чуттєва скорботна меса – у ній безперечно переважає драматизм і біль втрати. Та попри це, ніби сонячне проміння, музику Ліста пронизує світло надії, яке сьогодні необхідно кожному.



Лютий для багатьох українців став відліком нового трагічного часу. Та наша перемога все ж настане, і стрілки годинника почнуть обертатися у звичному русі. Незмінною залишиться тільки наша пам’ять про героїв.