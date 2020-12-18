У галереї молоді митці та вихованці образотворчих студій зможуть організовувати свої перші виставки

У палаці Гната Хоткевича відкрили виставковий простір «ХотАртХол». Це перша молодіжна галерея для мистецьких дебютів. Її облаштували на першому поверсі.

У листопаді 2019 року команда Палацу подалися на краудфандинговий ґрант програми Європейського Союзу House of Europe. Тоді на платформі «Велика ідея» зібрали 82 тисячі гривень. Додатково проект отримав 6 тисяч євро дофінансування від програми House of Europe.

До формування стратегії залучили 50 менеджерів культури Львова.

«Палац Гната Хоткевича — великий багатофункціональний простір у центрі Львова, який пропонує великі площі для художників, митців будь-якої цільової аудиторії. Він працюватиме для різних видів мистецтва — музичного, образотворчого і літературного, оскільки тут також розташовується офіс «Львів — місто літератури ЮНЕСКО», — зазначила керівниця департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

В інтер'єрі галереї відтворили старі двері із шпонованим малюнком на них та латунними ручками 80-х років. Автором візуальної концепції галереї є дизайнер Віталій Шидей.

У планах команди — облаштувати другий поверх галереї із мультимедійною функціональністю. У 2021 році в палаці Хоткевича для вихованців образотворчих студій зроблять велику сучасну мистецьку майстерню, цей проект переміг на Громадському бюджеті Львова.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, проект молодіжної галереї у палаці Гната Хоткевича реалізували у партнерстві з ГО «Львівський культурний центр» за програмою Дім Європи, за підтримки Українського культурного фонду.