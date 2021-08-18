У палаці культури великий зал на 550 глядацьких місць, тому система безпеки має відповідати усім нормам і вимогам

На встановлення протипожежної системи у будівлі міського Палацу культури імені Гната Хоткевича місто виділить 4,6 млн грн. Таке рішення 18 серпня прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

Директорка палацу Олександра Онишкевич пояснила ZAXID.NET, що у палаці вже змонтована система сповіщення, яка реагує і на дим, і на тепло. Її встановили два роки тому. Також торік в актовому залі змонтували систему димовидалення — два вентилятори, кожен вагою тонну, які витягують дим з приміщення на дах.

«А це вже третій етап встановлення протипожежної системи. Система пожежогасіння передбачає монтаж спеціальних спринклерів і дренчерів, які будуть розміщені на сцені і в інших приміщеннях палацу. Буде встановлений бак запасу води позаду палацу у дворику на 200 кубів, насосна станція. Система спрацьовуватиме автоматично, її показники буде виведено на пульт охорони», — розповіла ZAXID.NET Олександра Онишкевич.

У концертному залі на 550 місць за приписом ДСНС демонтували легкозаймисті дерев’яні панелі, якими були обшиті стіни. Проект для проведення ремонту залу коригується. Його планують розпочати наступного року.

У палаці також зараз триває ремонт даху. Буревій завдав шкоди, позривавши покрівлю, через це частину приміщень затопило.

«Місто виділило 2 млн грн на закінчення ремонту плоскої частини даху. З шатровим дахом ситуація гірша. Там прогнили і зрушилися балки, розгерметизувало шви, тому дах протікає. Зараз проектно-кошторисна документація на ремонт цієї частини коригується. Цього року його законсервують на зиму. А ремонт відновлять наступного року», — уточнила директорка закладу.

Цього року у палаці планують встигнути реалізувати ще один проект з інклюзії.

«Ми подавалися на різне фінансування — і ДФРР, і «Велике будівництво», і міжнародні гранти. Але міжнародні фонди не дають грошей на інфраструктуру, швидше на культурні проекти. Тому ці всі роботи маємо закінчити за міський кошт», — підсумувала Олександра Онишкевич.

Нагадаємо, торік у палаці Хоткевича відкрили першу міську молодіжну галерею за грант програми Європейського Союзу House of Europe. Тоді на платформі «Велика ідея» адміністрація палацу зібрала 82 тисячі гривень. Додатково проект отримав 6 тисяч євро дофінансування від програми House of Europe. Другу частину галереї для мультимедійних та об'ємних видів мистецтва палац облаштує за кошти міжнародного фонду «Відродження».