У львівському Палаці мистецтв відкрилась виставка сучасної ікони

КультураД.Ц., 12 березня2470

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У львівському Палаці мистецтв відкрилась виставка сучасної ікони
фото Євген Кравс
Виставка є результатом восьми міжнародний пленерів

У львівському Палаці мистецтв 12 березня відкрилась виставка сучасного іконопису «Замлиння». У спільному українсько-польському проекті представлено близько 400 сучасних творів сакрального мистецтва. Своє традиційне та оригінальне бачення на ікону демонструють як визнані митці, так і початківці.

Вже дев'ятий рік поспіль ідею проведення таких виставок втілюють у життя організатори та молоді художники з України та Польщі. У Замлинні, в мальвничій місцині на кордоні двох держав, учасники пленерів (переважно студенти академій мистецтв) пишуть ікони. Таких навчань відбулося вже вісім.

Загалом же, результати пленерів побачили відвідувачі понад 60-ти виставок у містах Польщі та України. Цьогоріч вперше у такому обсязі частина робіт всіх попередніх років представлені у Палаці мистецтв.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Захід проводиться за підтримки Генерального Консульства Республіки Польщі у Луцьку, Волинської організації Національної спілки художників України та Львівського палацу мистецтв.

«Це проект, що з однієї сторони зміцнює культурну співпрацю обох народів, а з іншої – сьогодні, у 21 столітті привертає увагу до ікони, до її глибокого сакрального сенсу», –пояснює Володимир Марчук, голова правління ВОНСХУ.

«Важливим аспектом є те, що роботи, які представляють митці пленерів, – це сучасні інтерпретації на релігійні теми. А сама ж виставка є екуменічною, тобто такою, що виступає за співпрацю та взаєморозуміння між християнами різних конфесій», – вважає Ольга Луковська, заступниця Директора ЛПМ з мистецької частини.

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