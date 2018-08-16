У львівському таборі школярі знайомляться з бойовими мистецтвами і вивчають японську мову

У Львові триває дитячий табір на базі школи Будокан, який організувала Академія Айкібудзюцу. Тут юних вихованців вчать основам бойових мистецтв, а ще допомагають підвищити рівень англійської та японської мов.

Академія Айкібудзюцу розвиває декілька напрямків. Зокрема – айкідо йошінкан шин рю та дзю-дзюцу. Учасників табору знайомлять із азами. До прикладу, як правильно падати чи наносити удари. Аби згодом діти могли обрати, якою стежкою хочуть піти у бойових мистецтвах. Учасниця табору Дарина Парщик зізнається: «Тут дуже круто, і я кожного дня встаю дуже-дуже рано, щоби тільки сюди встигнути. Тому що, справді, не хочеться ні секунди пропускати цього табору».

Під час занять не лише зміцнють тіло, а й вчать дисципліни та відповідальності, виховують цілеспрямовану особистість. Дарина розповідає: «Ми вчимо різні техніки, щоби можна було постояти за себе. Також це просто страхівка: якщо ти падаєш, маєш правильно це зробити. Це не тільки фізично, а й морально мене удосконалює. Тому що я навчаюся терпінню, самовладанню».

Аби втримати увагу юних підопічних, навчання ведуть в ігровій формі. А поміж спортивними майстер-класами влаштовують допитливим квести та екскурсії. Організаторка табору Ольга Козловська підкреслює: «Треба любити дітей і любити цю роботу, тоді все буде нормально. Ця робота дає можливість підходити творчо. Кожен день ти маєш щось нове. Це цікаво. Діти заряджають енергією. Щоправда, вони цю енергію і забирають».

Це вже третій дитячий табір, організований Академією Айкібудзюцу за це літо. Після спортивного компоненту учасники можуть ще більше зануритися в атмосферу бойових мистецтв. Для цього відвідують уроки японської мови.

Школярі завершать таборувати уже цієї п’ятниці, 17 серпня.