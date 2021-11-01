У львівському театрі імені Марії Заньковецької облаштували пандус. Крім цього, для людей з інвалідністю пристосували коридор і санвузол. Зробили це за кошти турецьких благодійників.

«Ми вважаємо, що цим проектом долучилися до культурної діяльності у Львові, вважаємо, що проект є успішний. Наша організація належить до турецького міністерства культури та туризму. Тому нам був цікавий Львів, адже він туристичний і багатий культурою. Ми щасливі, що в такий спосіб змогли зробити хоч краплю чогось доброго у вашому місті», – зазначив Джунейт Есмер, координатор програм турецького агентства зі співробітництва та координації в Україні.

Ці роботи обійшлися у майже мільйон гривень. Все для того, щоб кожен глядач почувався тут бажаним.

«Серед наших відвідувачів дві-три особи, до 5 осіб – з інвалідністю. Часом буває трохи більше. Ми навіть, коли бачимо, що на візочку їде людина, то запрошуємо всередину до нас на виставу чи концерт. Ці люди потребують нашої участі, нашої допомоги», – додав директор театру Андрій Мацяк.

Адміністрація театру переконана, що тепер серед відвідувачів збільшиться кількість людей з інвалідністю. Хоча зараз карантин та театр для глядачів наразі не працює, втім репетиції відбуваються. Тож як тільки пандемічні показники підуть на спад, а заклади культури знову відкриють, тут чекають усіх.

«Ми не працюємо зараз для глядача, але ми інтенсивно працюємо над постановкою і готуємося до прем'єрного показу вистави "Касандра" Лесі Українки. Бо ми розуміємо, що в такий час ми є також дуже необхідні. Це як свіже повітря для цієї ситуації», – зазначила заступниця директора театру Лариса Кулинич.

А турецькі благодійники мають намір продовжити співпрацю із театром.

Нагадаємо, за державною програмою «Велика реставрація» на ремонт Національного драматичного театру ім. Заньковецької виділили 12,5 млн грн. За них відреставрують частину фасаду, камерну сцену та залу, де колись були помешкання графа Станіслава Скарбека – засновника театру.

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