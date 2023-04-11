STEM-лабораторія навчає наук природничо-математичного циклу

У львівському вищому професійному училищі №29 відкрили новий навчально-практичний центр інформаційних та комп’ютерних технологій та презентували STEM-лабораторію. Це перший такий центр IT-спрямування у системі професійної освіти.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи вищого професійного училища №29 Андрій Вербовський розповів, що напрямок IT активно розвивається у їхньому училищі. Це був запит від IT-кластера, з ними підписали меморандум. Перший випуск учнів буде у 2024 році.

«Щодо затребуваності на ринку праці фахівців IT-сфери дійшли висновку, що дефіцит кадрів IT-напрямку досить високий. Тому вони виступили ініціаторами, ми її підхопили. Другий навчальний рік цьогоріч ми набрали групу навчання за абсолютно новою навчальною програмою, що розроблена спільно з фахівцями львівського IT-кластеру, яких долучать до викладання. Вона експериментальна. Такої програми в закладах освіти Львівщини ще немає», – розповів ZAXID.NET Андрій Вербовський.

Вивчений теоретичний матеріал учні відразу застосовують на практиці, створюють реальний продукт. Другокурсники училища представили свою розробку чат-бота навчального закладу для Telegram.

STEM-лабораторія (science, technology, engineering, mathematics – наука, технології, інженерія і математика) навчає наук природничо-математичного циклу – фізика, хімія, біологія, математика, IT-сфера. Учні на уроках можуть проводити досліди, на практиці зрозуміти ті процеси, які колись пояснювали лише теоретично: фізичні явища, електромагнітну індукцію, електрику, магнітне поле, хімічні властивості речовин.

Фото ВПУ №29

Як додали у ЛОДА, науково-практичний центр інформаційних та комп’ютерних технологій створили на базі кабінету математики, двох комп’ютерних лабораторій та STEM лабораторії. Над створенням центру почали працювати декілька років тому. Торік облаштували сучасний кабінет математики, оснащений інтерактивною сенсорною панеллю. У 2021 році завдяки проекту Lviv IT Cluster Academy та підтримці від міської та обласної влади створили ще дві комп’ютерні лабораторії.

Навчальний заклад брав участь у європейській програмі EUforskills «Кращі навички для сучасної України», що підтримує розвиток освітнього напрямку, зокрема професійної освіти. ВПУ №29 здобуло перемогу і отримало 500 тис. грн. Ще приблизно таку ж суму отримало від міської та обласної влади на обладнання.