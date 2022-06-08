На базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва запустять перші в Україні курси операторів дронів. Про це повідомляє ЛОВА.

Зараз департамент освіти і науки Львівської ОВА разом з фахівцями училища працюють над підготовкою навчальної програми. Про реєстрацію на курс буде оголошено згодом на сайті обласної військової адміністрації.

«Цей напрям у системі профтехосвіти реалізовується вперше в Україні! Ми переконані, що скоро професія «Оператор дрона» буде впроваджена в багатьох закладах ПТО країни. Обладнання для навчання закупили в межах виконання Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС. Вартість закуплених квадрокоптерів – 232 320 гривень», – зазначають у департаменті.

Нагадаємо, що навички оператора дрону зараз є затребуваними. На початку повномасштабної війни під час намагання росіян захопити Київ 15-річний підліток допоміг ЗСУ зупинити колону російської техніки. Хлопець був єдиним, хто мав навички користування квадрокоптером в регіоні, і це допомогло знищити ворога.