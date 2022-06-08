Андрій Покраса за допомогою дрона виявив колону росіян, що рухалась у сторону Києва

Під час наступу росіян на Київщині 15-річний Андрій Покраса допоміг українським захисникам знищити колону ворожої техніки. Про це повідомляє 5 канал із посиланням на The Telegraf.

Випадок трапився ще під час намагання росіян захопити Київ на початку повномасштабної війни. Так, під селом Березівка, що розташоване близько в 40 км від Києва, територіальна оборона помітила рух у бік столиці великої колони російської військової техніки. Для її знищення захисники потребували чіткі координати, а тому вони звернулися до 15-річного Андрія, який є оператором дрона, та його батька.

«Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому регіоні», – розповів командувач відділу аеророзвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

15-річний Андрій разом з батьком виїхав у поле та запустив дрон, а згодом вони за допомогою БПЛА помітили світло від колони, що рухалася на Київ.

«Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській дорозі, і нам вдалося її знайти, бо одна з вантажівок надовго ввімкнула світло», – розповів хлопець.

Колону сфотографували та передали про неї інформацію ЗСУ, які згодом розбили колону росіян. За словами Андрія, йому було страшно, але він дуже хотів захистити столицю України. «Він справжній герой, герой України», – додав Касьянов.