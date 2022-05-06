15-річна дівчина везла поранених дорослих з Попасної в Бахмут

15-річна дівчина вивезла з Попасної чотирьох дорослих на автомобілі. Дівчині довелось їхати по замінованій дорозі під обстрілами близько 30 км. Під час евакуації їй поранило ноги, але дівчина не зупинилась. Про це підлітка розповіла вже у Львові, куди її евакуювали на лікування.

За словами дівчини, вона разом з дорослими, трьома чоловіками і жінкою, самостійно вибирались з Попасної. Дорогою їхню машину обстріляли росіяни. Двох чоловіків, у тому числі водія, дуже сильно поранили, тому дівчина вирішила сама пересісти за кермо.

«Їхали на машині і вийшло так, що нас росіяни обстріляли. Двох мужчин поранено, одного дуже сильно. Довелось мені сісти за кермо і повезти їх у Бахмут. Потрібна була допомога терміново, щоб вони не втратили багато крові. Там лежали міни в шаховому порядку, проїхати ніяк. Але я якось проїхала там машиною. Далі лежав труп жінки і стовп, я це теж проїхала. І потім поворот праворуч і нас обстріляли, мені ноги. Я нічого не могла зробити, машина заглухла, я ледве її завела», – розповіла підлітка.

Дівчина продовжила керувати машиною попри пораненні ніг.

«Мені це нелегко вийшло, було дуже боляче. Але хоч якось. Я ж не кину їх під обстрілами», – пояснила свої дії підлітка.

Загалом дівчина керувала автівкою близько 30 км. Більшість з цієї дистанції – з простріляними ногами. За словами дівчини, усі пасажири машини вижили і їхнім життям нічого не загрожує.

Зараз 15-річна Ліза перебуває у львівській лікарні разом з іншими пораненими, яких евакуювали з Бахмута.