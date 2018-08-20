У Львові 27 найкращих виконавців України піснею привітали з 27-ою річницею незалежності

Саме україномовній пісні відкрити шлях у велике майбутнє ‒ така місія національного музичного проекту «Українська пісня». Він триває вже третій рік і відлунав у вихідні на стадіоні «Арена Львів».

Окрім вже знаних гуртів, організатори вирішили відшукати і молодих. Відбір експертним журі та інтернет користувачами тривав три місяці.

«Ми не розраховували, що пройдемо. Ну чесно. Адже, до прикладу, гурт «КАZКА» не відібрали.. Значить, відбір був серйозним!», ‒ пояснив учасник гурт «PATSYKI Z FRANEKA» MC Nazar.

«Мій директор заповнив анкету на цей конкурс. І я пройшов! Я був такий радий! Але пройшов лише у тридцятку, пізніше за мене голосували в онлайн ‒ це була просто боротьба на виживання! Але, слава Богу, я тут! З цього піде моя кар’єра вверх!», ‒ поділився сподіваннями учасник проекту «Українська пісня» Erômin.

Заявок на участь у проекті «Українська пісня» надійшло понад триста. І, що цікаво, з них 70% ‒ з центральної, східної України та з півдня. Однак якщо торік пройшло більше рокових пісень, то цьогоріч багато танцювальної музики, репу, ну і рок в тренді залишився. Хоча стиль на цій сцені, кажуть, не основне ‒ важлива якість пісні і виконання.

«Ми завжди писали українською мовою. В нас є пісні російською, англійською, французькою. Оскільки я українка, то, звичайно, я дуже давно пишу українською. І це гарна нагода для великої кількості людей заспівати саме українською. Я переклала пісню, яку ми співали в Нацвідборі цьогорічному до Євробачення. Вона була англійсько-українською. А для проекту «Українська пісня» підготували українську версію, вперше заспівали», ‒ розповіла лідерка проекту «JULINOZA» з Одеси Юлія Запорожець.

«Ще 2,5 роки тому української поп-музики практично не було. Коли я раніше слухав фонограми артистів, то знав, що це вони запозичили «звідси», а це ‒ під таким впливом написано, а це вони зняли «звідтам». А тепер я бачу чітку позицію, що наші композитори, аранжувальники виросли до такого рівня, коли вони можуть створити щось унікальне і нове», ‒ розповів продюсер музичного телеканалу, член журі Роман Муха.

Попередньо прослухавши пісні всіх трьохсот гуртів, журі залишило найкращу «десятку».

«Кожного разу інтернет-користувачі брали участь у відборі. Двоє виконавців були обрані інтернет-голосуванням і вісім були обрані членами експертної ради. Хочу сказати, що за «десятку» цю за 5 днів проголосували більше 40 тис. людей», ‒ пояснив співорганізатор музичного проекту «Українська пісня» Тарас Курчик.

Отож за голосами інтернет-меломанів перемогли Erômin і наш львівський молодий, однорічний, гурт «Secret Forest».

«Воно пішло бумерангом! Ми бачили конкретне збільшення переглядів наших пісень на YouTube, SoundCloud. Люди писали нам коментарі. І це було нам дуже приємно чути! Це надихає нас розвиватися, робити краще. Копати глибше. Передавати від серця до серця!», ‒ поділився емоціями учасник гурту «Secret Forest» Олександр Макаров.

А коли стемніло, на сцену вийшли EL Кравчук, гурт «ВВ», Pianoбой, KADNAY, О.Torvald. Загалом 27 найкращих виконавців піснею вітало Україну з майбутнім 27 днем народження.

«Я побажаю Україні справжньої незалежності! Нехай кожен з нас приймає незалежність внутрішньо. Особисто я незалежний в своїх думках, своїх виборах. Я люблю Україну. Люблю свою Батьківщину! Слава Україні! Всіх люблю і всім дякую! І всім щастя!», ‒ додав лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка.