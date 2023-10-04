Операція на сонній артерії тривала понад годину

Судинні хірурги Львівської обласної клінічної лікарні провели надскладну операцію на сонних артеріях 72-річному мешканцю Львівщини. Вони очистивши їх від атеросклеротичних бляшок. І провели оперативне втручання під місцевим знечуленням.

У Івана С. права сонна артерія була забита бляшками на 95%. Як по ній кров надходила до мозку, невідомо. Та чоловік не знав про цю проблему, поки у нього не виник інсульт. Невелика частина бляшки відірвалася, потрапила в мозок і утворила у ньому вогнище розміром 1 см. «Швидка» відвезла чоловіка до лікарні. Після відповідного лікування діти вмовили батька погодитися на операцію, бо був великий ризик повторного інсульту. Так чоловік опинився у судинному відділенні обласної лікарні.

У лікарні пацієнта ще раз ретельно обстежили і виявили, що сонні артерії не просто забиті бляшками. У правій артерії одна з них надірвана і може спричинити новий інсульт будь-якої миті. Тож пацієнта почали терміново готувати до операції.

Ці бляшки судинні хірурги забрали з сонної артерії пацієнта

Операції на сонних артеріях належать до ризикованих, надскладних, але судинні хірурги успішно їх проводять, рятуючи життя людей. І проводять їх під місцевим знечуленням, бо їм важливо бачити, як пацієнт реагує на оперативне втручання.

Івана С. оперували понад годину. Спершу, коли тільки на дві секунди перекрили праву сонну артерію, чоловік почав втрачати свідомість. А видалити застарілі бляшки, які вже приросли до стінок артерій, швидко не вийде. Тож аби пацієнт витримав цю операцію, йому поставили шунт, яким кров надходила до мозку, поки хірурги звільняли від бляшок сонну артерію.

Як повідомив ZAXID.NET професор, відомий судинний хірург Ігор Кобза, пацієнт на операційний стіл потрапив дуже вчасно. Окрім того, що у нього була надірвана бляшка, серед застарілих бляшок причаїлися нові тромби, які могли будь-якої миті спровокувати інсульт.

Операція пройшла успішно. Якщо до оперативного втручання чоловік не міг правою рукою взяти іграшку (наслідки перенесеного раніше інсульту), то вже наступного дня після операції він спокійно стискав пальці в кулак, діставав вказівним пальцем до носа тощо.

«Скажу вам відверто: я вже зібрався іти на той світ. Але Бог послав мені лікарів, які зробили все, аби я ще трохи затримався на цьому світі. Відчуття неймовірні, почуваюся значно краще після операції, ніж до неї. Кажуть, що через чотири дні після операції поїду додому», – розповів ZAXID.NET пацієнт.

Донька Галина розповіла, що після інсульту лікарі іншого медзакладу намагалися поставити батькові стент у сонну артерію, аби розширити просвіт судини. Десь чотири години пробували, але нічого не вийшло, бо артерії у батька мали вигини. Пропонували прийти через деякий час, але після консультацій зі спеціалістами вони відмовилися від цього і погодилися на операцію.

Професор Ігор Кобза каже, що коли сонні артерії забиті бляшками, ставити стенти не можна, бо це може спричинити серйозні ускладнення, зокрема, інсульт.

«За рекомендаціями Асоціації судинних хірургів Європи, при звуженні сонних артерій на понад 50-60% найкраще лікування – операція. Це золотий стандарт. І наші хірурги, включаючи ендоваскулярних, повинні дотримуватися європейських чи світових рекомендацій. Стентування не заборонено, але це друга лінія лікування. Скажімо, після операції на сонній артерії утворився великий рубець, що звужує просвіт судини. От тоді можна ставити стент, бо в артерії вже не має бляшок. Або коли є опромінення шиї, операція Крайля. Та це поодинокі випадки, які зустрічаються рідко», – каже Ігор Кобза.

Асоціація судинних хірургів Європи, каже професор, наводить такі свіжі дані: якщо при операціях на сонних артеріях ускладнення виникають в 1,3% пацієнтів, то при стентуванні – у 8,3%.

За словами судинних хірургів, нині атеросклеротичні бляшки мають практично усі, кому за 60. У когось їх більше, у когось менше. У тім, бувають випадки, коли вони відкладаються на стінках сонних артерій і у людей значно молодшого віку. Якщо просвіт судини перекривається більше, ніж на 75-80%, або є виразкові бляшки чи надірвані, то тоді потрібно терміново проводити операцію, до тижня, максимум двох.

У понеділок, 2 жовтня, на четвертий день після оперативного втручання, Івана С. виписали з лікарні. Чоловік почувається добре. З лікарні він пішов сам, без допомоги рідних.