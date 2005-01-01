У Львові деякі школи таки провели жеребкування на зарахування першокласників

Крутити барабани фортуни у більшості львівських шкіл не будуть. Йдеться про першачків, чиї батьки вирішили віддати їх вчитись у школу не за місцем реєстрації, а, приміром, за рейтингом по ЗНО. Розподіл за районами проживання Міносвіти цього року влаштувало вперше.

Набір до першого класу у львівській школі І-го ступеня №4 вже завершено. Заяви на зарахування складені у стос на директорському столі. У наказі, каже директорка, 76 дітей. Це три класи. Два класи по 28 учнів і один - із 20 дітей. Третина – діти, які мешкають не біля самої школи.

«Цього року з території проживання, яка була завчасно повідомлена і нам, і батькам. Кожна школа виставляла цю територію і на сайті міськради це було. До нас прибуло 43 дитини. А решта це всі бажаючі», – розповіла директорка львівської школи №4 Ольга Баран.

Ця школа вже із першого класу з поглибленим вивченням англійської мови. Вона вважається досить престижною у Львові. Але обійшлося без витягування жереба на вільні місця, яке пропонувало Міністерство освіти.

«Ми змушені були про це думати. Ми уявляли собі, як це буде. Одна мама, яка не була з території, навіть сказала, що в неї є таке щось подібне на барабан. Ми морально були готові. Мали бути готові. Ми ж не знали, скільки діток виявить бажання до нас прийти», – додає директорка школи №4 Ольга Баран.

У міському управлінні освіти кажуть: потреби проводити жеребкування в усіх навчальних закладах не було. Чимало львівських шкіл на сьогодні ще мають вільні місця у перших класах. Хоча були і виключення з правил.

«Було дуже багато звернень батьків щодо школи №81. Сюди хотіли потрапити дуже багато батьків. Але, відповідно до території обслуговування, вони належали до сусідньої 54-ї школи. Там було 6 вільних місць і 12 заяв. Вони таки провели жеребкування. Відібрали 6 діток і жодних скарг від батьків немає. І те саме було у 44-й школі», – розповіла у кометарі ZAXID.NET керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик/

Попри доволі спокійний процес зарахування до перших класів, у Батьківській раді Львівщини дуже критикують освітню реформу в плані зарахування до перших класів.

«Згідно з Конституцією це, я вважаю, порушенням, що вони вигадали. Не можна ділити дітей. Хтось має право, хтось ні. Так і хочеться нагадати, що дітей на сорти якісь ділять. Перший, другий. А ти достойний, ти не достойний», – вважає голова Батьківської ради Львівщини Олена Пономарева.

Крім того, в Батьківській раді визнають: чимало батьків, які звісно не хочуть говорити про це на камеру, платили за липові довідки про місце проживання у ЖЕКах, ОСББ, винаймали на місяць квартири в районах, за якими закріплена бажана школа.

До слова, як раніше повідомляв ZAXID.NET, Міністерство освіти вирішило з наступного року відмовитися від нововведення із жеребкуванням.