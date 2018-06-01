Жеребкування на вступ до першого класу скасують з наступного року

Міністерство освіти вирішило відмовитися від цьогорічного нововведення

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 12:332470

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Жеребкування на вступ до першого класу скасують з наступного року
фото ілюстративне
Цьогоріч у школах де заяв було більше, ніж вільних місць у класах, проводили жеребкування

Жеребкування на вступ до перших класів скасують лише з 2019 року. Про це повідомила міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, пише «Українська правда».

«Ми з органами місцевого самоврядування створимо електронні реєстри, і у нас не буде жеребкування. Цього року ми не могли цього зробити за браком часу», – повідомила урядовиця.

Лілія Гриневич зазначила, що електронні реєстри будуть на кшталт тих, за якими нині дітей приймають до дитсадків.

«Електронна черга є у дошкільні заклади, так само буде організовано і вступ до першого класу», – заявила Гриневич.

Як писав ZAXID.NET, раніше у Міністерстві освіти і науки заявляли, що порядок прийому школярів у перший клас передбачатиме лотерею. Після того як школа прийме всіх першокласників, які живуть в районі, де розташована школа, решту вільних місць будуть заповнювати через жеребкування.

Закон «Про освіту», який набув чинності торік, запровадив «освітнє обслуговування» для дітей за територіальним принципом. Згідно з ним, дитина має здобувати початкову освіту у найближчій до дому школі державної або комунальної власності.

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