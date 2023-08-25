В Україні TippyTalk – перша спроба полегшити життя для тих, хто через певні причини не може говорити

У Центрі раннього втручання Другого медичного об’єднання Львова, що працює на вул. Лемківській, 28, тепер користуються мобільною програмою, яка допомагає комунікувати дітям з вадами мовлення. Йдеться про застосунок TippyTalk. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Львівські ІТ-фахівці переклали застосунок українською та адаптували до використання на планшетах, до систем Android та iOS. Застосунок TippyTalk Центру раннього втручання Другого медоб’єднання Львова надала громадська організація «Говори».

TippyTalk можна використовувати як генератор мовлення: невербальний користувач будує фразу, яку застосунок озвучує; а також як месенджер, щоб переписуватися з батьками, рідними, педагогами або ж друзями. З допомогою цього додатку фахівці Центру навчають дітей висловлювати свої думки та бажання, а також розвивають комунікацію дітей із затримкою мовленнєвого розвитку.

«Застосунок має цілий арсенал картинок і їх там тисячі. Фахівець, який працює з дитиною, наповлює дитячий пристрій картинками і тоді дитина складає речення за допомогою цих картинок. Є картинки з емоціми, відчуттями тощо. Завдяки цьому додатку дитина може повідомити, до прикладу, як вона почувається чи чого хоче. Під картинкою, яку обирає дитина, з'являється текст і додаток його озвучує. Як месенджер дитина може використовувати застосунок схожим чином. Вона із картинок складає речення і відправляє. Це дуже корисний застосунок, батьки чіпляються за будь-яку можливість допомоги їхнім дітям», – пояснює комунікаційниця Другого медичного об’єднання Львова Марта Більська.

Зазначимо, в Україні TippyTalk – перша спроба полегшити життя для тих, хто через певні причини не може говорити. ГО «Говори» працює для людей з аутизмом, вродженою чи набутою інвалідністю, психоемоційними розладами, а також для фахівців мови та мовлення, лікарів, освітян, соцпрацівників, ветеранів і їхніх сімей тощо.

Додамо, у Центрі раннього втручання Другого медичного об’єднання Львова проходять реабілітацію дітки з різними патологіями, зокрема і з важкими мовленнєвими. Щомісяця у закладі проходять реабілітацію 25-30 дітей, 40% з них мають порушення розвитку мовлення.