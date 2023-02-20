У Львові донорам крові роздаватимуть безкоштовні квитки на вистави, виставки, концерти і екскурсії закладами культури Львова. Акцію «Наповни банк крові – наповнюйся культурою!» започаткував Інститут стратегії культури для того, щоб мотивувати здавати кров для військових.

«Нині, коли наші ресурси, волонтерські чи грошові, можуть бути певною мірою вичерпані, є речі, що доступні для втілення чи не кожному і кожній. Серед таких – і донорство крові. Це є спосіб допомогти комусь із тих, хто потребує, а для донора – долучитися до спільної справи, до підтримки іншого. А ми з колегами з різних інституцій можемо дякувати людям за їхній внесок, запросивши на наші події», — розповіла ідейниця акції і директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

Донор(ка) зможе вибрати собі подію. Квитки переважно парні або навіть на більшу кількість осіб (наприклад, на дитячі вистави у Театр ляльок).

Заклади культури, які пропонують донорам завітати на їхні події:

театр «І люди, і ляльки»,

театр «Слово і голос»,

театр Лесі Українки,

театр імені Леся Курбаса,

Перший театр,

Львівський театр ляльок;

Львівський органний зал,

музей «Територія терору»,

музей Соломії Крушельницької,

музей Станіслава Людкевича,

Дім Франка,

Музей народної архітектури і побуту,

«Я Галерея».

«Щодня до лікарень прибувають поранені бійці, і їм ми теж можемо допомогти врятувати життя, здавши кров. Потреба в донорській крові лишатиметься стабільно високою аж до перемоги. В цей же час донорської крові потребують також цивільні, що постраждали від воєнних дій. Не скасувала війна і планові ургентні операції, онкологічні захворювання, ускладнені пологи. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, а зараз ця проблема стала особливо гострою», — пояснив потребу медичний директор лікарні св. Пантелеймона Юліан Голик.

Акція стартує 21 лютого і триватиме два тижні – до 7 березня. Першого дня здадуть кров й самі представники установ-партнерів акції.

Щоб долучитися до акції «Наповнення», потрібно підготуватися до донорства крові (прочитати протипоказання та переконатися, що можна здавати кров, дотримуватись правил харчування перед здачею). Записатись за тел. +38 (066) 018 09 19 або +38 (067) 118 09 19, прийти на вказану дату у Міський банк крові Першого медичного об’єднання Львова (вул. Миколайчука, 9). З собою мати паспорт та ідентифікаційний код (якщо ID-картка, то довідку про місце реєстрації). Після донації волонтери вручать донору флаєр «Наповнення», з переліку можна буде обрати заклад культури та подію.