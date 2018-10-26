У Львові Дзідзьо разом із глядачами дивився прем’єру свого фільму «DZIDZIO Перший раз»

Співак Дзідзьо в «Планеті Кіно» у Львові презентував свою стрічку «DZIDZIO Перший раз». Він із командою створив її лише за сім місяців: і це від початку написання сценарію і до прокату фільму в кінозалах. На презентації романтичної комедії все, як у Голлівуді: червона доріжка, частування.

Стрічка дійсно незвична, як для Дзідзя: не лише гостро приперчена жартами, а й з елементами мелодрами. Про його справжнє кохання, першу близькість, людяність та навіть престижність сільського хору.

«Справді, всередині мене приховане чисте серце. Велике. Я то рідко показую, не всі це знають, от я й хотів то розказати. Напевно, ви ще такого мене не бачили. Спершу було трохи соромно, бо смішити – раз-два-три. Розказувати анекдоти – то я вмію. Але я вмію ще й інакші речі, тому хотів вам то показати», – пояснив продюсер, режисер, сценарист та актор фільму Dzidzio (Михайло Хома).

У фільмі знімалася й мама Михайла Хоми. А головну героїню – своє кохання, яка за сценарієм має вади слуху, Дзідзьо відібрав серед 666 претенденток. Ще й без звичного кастингу.

«Я познайомилась із Дзідзьо. І кажу йому: «Мені так незвично бачити вас не в образі, без пір’я, в звичайному одязі». Ми просто поспілкувались. У мене до початку знімального процесу не було жодної проби з камерами», – розповіла акторка фільму, виконавиця ролі Квітки Анна Тихомирова.

Зйомки фільму відбувалися у липні, поміж концертами. А в співака їх цьогоріч було заплановано 70. Тож часто доводилося писати діалоги та саундтреки до фільму у автобусі – по дорозі на виступи. А спати по 2-3 години на добу. Багато сцен знімали в рідній хаті співака, що в селі Бортники, та навіть у Ходорівській лікарні, де народився Дзідзьо. Колись це була вілла князя Євгеніуша Любомирського.

Кошти ж на стрічку сподівалися отримати від Держкіно. Однак там назвали фільм «непатріотичним». І грошей не дали. Тож гроші довелося шукати самотужки.

«Шукали у кишенях. У моїх. Ми не хотіли зупинятись і вирішили, що таки робитимемо самі наш фільм. Нам довелося переробити трохи сценарій, переробити знімальний план і трохи здешевити стрічку. Нам це коштувало 12 мільйонів гривень», – розповів продюсер DZIDZIO і продюсер фільму Анатолій Безух.

Фільм взяв участь у проекті «Доступне кіно». Тож буде доступним для незрячих і нечуючих людей, бо матиме тифлокоментарі та субтитри.

Стрічка вже вийшла у прокат. А Михайло Хома тим часом зізнався, що вже має ідею на наступний фільм і, ймовірно, зніматиме його в Португалії.