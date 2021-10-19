Літак Прага-Київ вирішили посадити у Львові через пасажира, якому стало зле

Учора, 18 жовтня, у Львові здійснив екстрену посадку літак Czech Airlines, що виконував рейс з Праги до Києва. Одному із пасажирів цього рейсу стало зле, екіпаж запідозрив серцевий напад. Про ситуацію у літаку Airbus A320 у Facebook розповів інший пасажир рейсу Андрій Анісімов.

«Хочу подякувати екіпажу ОК918 Czech Airlines (Прага – Київ) за злагоджену та професійну роботу під час вимушеної посадки літака у Львові через серцевий напад у одного з пасажирів», – написав він.

За словами Андрія Анісімова, на борту літака був дефібрилятор і пасажири хотіли ним скористатись, аби допомогти чоловікові. Та серед пасажирів виявилась лікарка-нейрохірург, яка сказала, що найкраще буде здійснити екстрену посадку у Львові і доставити чоловіка в лікарню.

За даними сайту Flightaware, рейс ОК918 вилетів із Праги об 11:29 за місцевим часом (12:29 за Києвом), а до Києва прилетів о 16:09 замість 14:35 (за київським часом). У Львові літак здійснив екстрену посадку близько 14:00.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, пасажира літака – 67-річного мешканця Вінниці – швидкою госпіталізували у лікарню швидкої допомоги у Львові зі скаргами на болі в області серця та запаморочення. У ЛШМД сказали, що проблем із серцем у чоловіка не виявили.

«У нього був низький пульс, на момент поступлення в лікарню впав до 50-ти ударів на хвилину проти 60-70 у людини зазвичай. Але загрози це не становить. Також зробили йому тест на коронавірус – хвороби не виявили. Сьогодні (у вівторок – ред.) його вже виписали і він поїхав додому», – розповіли ZAXID.NET в лікарні.