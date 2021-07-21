Зранку середи, 21 липня, у львівському аеропорту пасажири виявили підозрілу сумку. На місце події виїхали поліцейські і вибохотехніки. Зараз проводиться евакуація всіх працівників та пасажирів.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, близько 9:25 до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що на території аеропорту виявили підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.