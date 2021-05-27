Повідомлення про замінування ТРЦ перевіряли близько двох годин

Другий день поспіль через неправдиве повідомлення про замінування із ТРЦ Forum Lviv евакуювали усіх відвідувачів. Як і попереднього дня, інформація про закладену вибухівку надійшла на електронну скриньку Forum Lviv. Львівська поліція уточнила ZAXID.NET, що повідомлення 27 травня було надіслане з тієї самої електронної скриньки, що й учора.

Про замінування ТРЦ стало відомо близько 15:40, після чого адміністрація закладу зателефонувала в поліцію і почала евакуацію усіх відвідувачів.

Перевірка ТРЦ тривала близько двох годин і поліцейські завершивши її, не знайшовши жодних вибухових предметів. «Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, з торгівельно-розважального центру було евакуйовано близько 3,5 тисяч осіб – працівників та відвідувачів. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було», – йдеться в офіційній інформації Нацполіції Львівщини.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування. За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, учорашнє повідомлення про замінування Forum Lviv було російськомовним і було надісланим з електронної пошти РФ.

Зазначимо, схожі ситуації із львівськими ТРЦ та бізнес-центрами відбувалися у 2016 та 2018 роках, коли до правоохоронців кілька днів поспіль надходили неправдиві повідомлення про замінування. Після одного з таких повідомлень адміністрація одного з бізнес-центрів офіційно звернулася в поліцію про відмову від перевірок.

У червні 2018-го року тодішній начальник обласного управління СБУ у Львівській області Олександр Ткачук повідомив, що повідомлення про фальшиві замінування насправді генерують програми-боти. «Спочатку повідомлення про замінування надходили з електронних адрес, зареєстрованих на анонімних серверах електронної пошти на території Російської Федерації. Всі ці повідомлення генерував робот. Було прийнято рішення про блокування цих серверів», – заявляв тоді Олександр Ткачук.