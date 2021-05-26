Через фейкове замінування з ТРЦ Forum Lviv евакуювали три тисячі людей
У середу, 26 травня, у Львові повідомили замінування ТРЦ Forum Lviv. Поліцейські вибухівки в торговому центрі не знайшли, однак із будівлі довелось евакуювати три тисячі відвідувачів.
Як повідомили у поліції, адміністрація ТРЦ Forum Lviv, що розташований на вул. Під Дубом, 7б, звернулася в поліцію, оскільки на електронну адресу закладу надійшло повідомлення про замінування.
На місце виїхали поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ. Під час пошуку вибухівки, з будівлі торгового центру евакуювали близько трьох тисяч відвідувачів.
Однак в приміщенні ТРЦ вибухонебезпечних предметів не знайшли. Правоохоронці встановлюють, хто повідомив про фейкове замінування закладу. Поліція відкрила кримінальне провадження.