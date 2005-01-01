Заяви про «мінування» львівських бізнес-центрів генерують російські програми-боти

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 12:1213000

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Заяви про «мінування» львівських бізнес-центрів генерують російські програми-боти
фото ілюстративне
Зловмисники впродовж двох місяців продовжують «мінувати» бізнес-центри у Львові

Численні повідомлення про фальшиві замінування бізнес-центрів у Львові надсилають з території Росії – про це під час апаратної наради в ЛОДА повідомив у понеділок, 11 червня, начальник обласного управління СБУ у Львівській області Олександр Ткачук.

«Спочатку повідомлення про замінування надходили з електронних адрес, зареєстрованих на анонімних серверах електронної пошти на території Російської Федерації. Всі ці повідомлення генерував робот. Було прийнято рішення про блокування цих серверів», – заявив керівник СБУ Львівщини.

Він також повідомив, що після блокування повідомлення почали надсилати з міжнародного сервісу електронної пошти.

«Цей сервіс ми заблокувати не можемо, але вдалося встановити, що адреса користувача знаходиться на території Російської Федерації в місті Омську. Зараз ми приймаємо рішення, як саме реагувати на повідомлення, що надходять по три рази на день», – заявив Олександр Ткачук.

Нагадаємо, що перше повідомлення про замінування трьох бізнес-центрів у Львові надійшло 11 квітня 2018 року. З того часу зловмисники впродовж двох місяців регулярно надсилають повідомлення про одночасне замінування п'ятьох, шістьох і навіть дев'яти бізнес-центрів.

Окрім того, у неділю, 10 червня, невідомий повідомив про замінування торгово-розважального центру King Kross Leopolis біля Львова. З місця події довелося евакуювати 2,7 тис. осіб. Правоохоронці затримали чоловіка, який телефоном надав неправдиве повідомлення про замінування.

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