Правоохоронці викрили зловмисника, який «замінував» торговельний центр поблизу Львова

38-річний чоловік повідомив про замінування

Правоохоронці виявили чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування торговельного центру поблизу Львова. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, у неділю, 10 червня, близько 17:20 невідомий повідомив про замінування торгово-розважального центру, який розташований у Пустомитівському районі.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, йдеться про торгово-розважальний центр «King Cross Leopolis», який розташований на виїзді зі Львова.

«Заявник повідомив у поліцію, що володіє інформацію про те, що в кількох магазинах, розташованих в одному з торговельно-розважальних центрів, закладена вибухівка», – йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, неправдиве повідомлення надав 38-річний мешканець Новояворівська.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення торгівельно-розважального центру та прилеглу територію. Було евакуйовано близько 700 працівників та 2 тис. відвідувачів закладу.

«Огляд тривав більше трьох годин і на цей час роботу закладу було припинено. Ніяких вибухонебезпечних та підозрілих предметів у самому центрі та на прилеглій території поліцейські не виявили. Разом із тим, під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 38-річний мешканець Новояворівська», – розповів т.в.о. начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КкУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Встановлюються обставини події, досудове розслідування триває.