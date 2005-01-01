За неправдиве повідомлення про замінування львів’янина засудили до 2 років ув'язнення

Львів'янин отримав реальний термін за повідомлення про замінування

Франківський районний суд м. Львова визнав винним 44-річного львів’янина у неправдивому повідомленні про замінування та призначив йому 2 роки ув’язнення. 9 жовтня 2017 року чоловік повідомив про замінування на вул. Науковій у Львові.

«Чоловік зателефонував зі свого мобільного телефону в Управління інформаційно-аналітичної підтримки КП «102» Головного управління Нацполіції у Львівській області та повідомив про замінування в’їзду на вул. Науковій, 7 у Львові», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Як зазначено в повідомленні, чоловік знав, що поширена ним інформація є неправдивою і це повідомлення порушить громадську безпеку, а також дезорганізує роботу підприємств, які знаходяться поруч.

Дії порушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Рішення ще не набуло законної сили.