Анонім вчетверте за тиждень повідомив про замінування шістьох офісних центрів у Львові

СуспільствоСофія Лазуркевич, 1 червня9051

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У п’ятницю, 1 червня, анонім приблизно о 09:00 повідомив про замінування шістьох бізнес-центрів у Львові. Це вже четверте повідомлення про замінування офісних центрів протягом тижня. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

Невідома особа повідомила про замінування шістьох бізнес-центрів: «Український капітал» та «Промисловий» (вул. Промислова, 50-52), «Таурус» (вул. Героїв УПА,73), «Оптіма-Плаза» (вул. Наукова, 7А, 7В,7Д), «Легенда Клас» (вул. Т. Шевченка, 111а), «Lemberg» (вул. Б. Хмельницького, 176).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 31 травня адміністрація бізнес-центру на вул. Науковій відмовилась від перевірки будівлі на наявність вибухівки.

Загалом протягом тижня це четверте повідомлення про замінування офісних центрів. Інформація про замінування протягом трьох днів не підтверджувалась.

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