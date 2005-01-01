Адміністрація «замінованого» бізнес-центру у Львові відмовилась від перевірки спецслужб

Після кількох неправдивих повідомлення про замінування офісних центрів у Львові адміністрація одного з них написала звернення про відмову від обстежень на наявність вибухових пристроїв. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, де вказано, що йдеться про бізнес-центр на вул. Науковій, 7.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що після заяви адміністрації поліція припинила перевірку офісного центру. Згідно з повідомленням департаменту цивільного захисту ЛОДА , вчора, 31 травня, на електронну адресу «Гарячої лінії Львова» надійшло п’ять повідомлень про замінування будівель бізнес-центрів у Львова.

Невідома особа повідомила про замінування шістьох бізнес-центрів: «Український капітал» (вул. Промислова, 50-52), «Таурус» (вул. Героїв УПА,73), «Оптіма-Плаза» (вул. Наукова, 7А, 7Б,7Д), «Легенда Клас» (вул. Т. Шевченка, 111а), «Lemberg» (вул. Б. Хмельницького, 176), а також бізнес-центру на вул. Зеленій, 109.

На вказані місці виїздила поліція, кінологи, вибухотехніки та інші фахівці, що евакуйовували людей та перевіряли приміщення. Однак повідомлення про замінування виявились неправдивими.