Адміністрація «замінованого» бізнес-центру у Львові відмовилась від перевірки спецслужб

Після кількох неправдивих повідомлення про замінування офісних центрів у Львові адміністрація одного з них написала звернення про відмову від обстежень на наявність вибухових пристроїв. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, де вказано, що йдеться про бізнес-центр на вул. Науковій, 7.
У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що після заяви адміністрації поліція припинила перевірку офісного центру. Згідно з повідомленням департаменту цивільного захисту ЛОДА , вчора, 31 травня, на електронну адресу «Гарячої лінії Львова» надійшло п’ять повідомлень про замінування будівель бізнес-центрів у Львова.
Невідома особа повідомила про замінування шістьох бізнес-центрів: «Український капітал» (вул. Промислова, 50-52), «Таурус» (вул. Героїв УПА,73), «Оптіма-Плаза» (вул. Наукова, 7А, 7Б,7Д), «Легенда Клас» (вул. Т. Шевченка, 111а), «Lemberg» (вул. Б. Хмельницького, 176), а також бізнес-центру на вул. Зеленій, 109.
На вказані місці виїздила поліція, кінологи, вибухотехніки та інші фахівці, що евакуйовували людей та перевіряли приміщення. Однак повідомлення про замінування виявились неправдивими.
Додамо, що за неправдиве повідомлення про замінування (ч.1 ст.259 ККУ) загрожує позбавленні волі від двох до шести років.
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